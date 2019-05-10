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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Из-за пожара в больнице Дегтярска эвакуировали лежачих пациентов

В Дегтярске сегодня из здания городской больницы были эвакуированы 14 человек, в том числе лежачие больные, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пять человек - персонал больницы, девять - пациенты, среди которых трое - лежачие больные. Пострадавших нет. Причиной для эвакуации стало возгорание в помещении бойлерной, расположенной на цокольном этаже трехэтажного здания больницы. Сообщение о возгорании пожарным поступило в 14.32.

Площадь пожара составила два квадратных метра. С пламенем огнеборцы справились всего за 15 минут. В тушении были задействованы четыре единицы спасательной техники и 10 человек.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки одного из бойлеров.

В настоящий момент пациенты уже вернулись в свои палаты.

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Из-за пожара в больнице Дегтярска эвакуировали лежачих пациентов

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Теги: больница, эвакуация, пожарные, мчс, лежачие пациенты



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