Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибшего журналиста Сергея Доренко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" пройдет 12 мая, в 11.00, на Троекуровском кладбище в Москве.

Напомним, о смерти журналиста стало известно вчера. По данным СМИ, Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле в центре Москвы, со стороны Курского вокзала к Таганской площади. Он упал и скончался, не приходя в сознание. Ему было 59 лет.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия Доренко пережил клиническую смерть.

Доренко - ведущий информационных программ "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года. С сентября 1999 по сентябрь 2000 года - ведущий "Авторской программы Сергея Доренко". Перед выборами передача работала против блока Лужкова-Примакова и добилась своей цели - они проигрывают выборы.

После "Авторской программы Сергея Доренко" от 2 сентября 2000 года был со скандалом отстранен от эфиров на ОРТ после командировки в гарнизон Видяево и подготовки программы о гибели подводной лодки "Курск", а также комментария про деятельность президента Владимира Путина.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" с 2014 года.