«Мне смерть интересна». И к чему это может привести Сергея Мохова?...

Давно известно, что муж активистки ФБК Любови Соболь имеет странные наклонности и «повернут» на теме смерти. Болезненные увлечения антрополога вполне могут свидетельствовать о некрофилии. Сергей Мохов, уличенный в связях с похоронной мафией, сам не раз признавался, что тяга к смерти в нем слишком сильна и ненормальна.

Известно, что эксперты считают - патология некрофилии может быть определена по психотипу. В принципе ни для кого не секрет, что события, происходящие с человеком в течение жизни, накладывают на разум определенные отпечатки.

Жизненный путь господина Мохова в этом плане пугающе похож на истории известных и кошмарных некрофилов, пойманных правоохранительными структурами. Например, Михаил Лукьянов, которого разыскивали почти 30 лет. Судом было установлено надругательство Лукьянова над телами 46 женщин, а во время допроса «бишкекский монстр» сознался, что на его психологическое состояние повлияла смерть отца, пережитая в 10 лет.

Господин Мохов, просто отметим, также потерял отца в раннем возрасте. Кстати, покойный родитель был замешан в бандитских разборках 90-х. Довольно часто, фигура отца играет, как известно, значительную роль в становлении мировоззрения сыновей. Вполне возможно, что и нашего антрополога тоже.

Еще один «яркий» исторический пример – некрофил,прозванный «кукольником» из Нижегородской области. Это, между прочим, был ученый и краевед, который интересовался темой смерти. В свободное от научных изысканий время он раскапывал могилы маленьких девочек и делал из их тел мумии.

По словам специалиста в области психопатологий Дианы Генварской, «некрофилия — это когда человек не может справиться со своим влечением, когда все жизненные интересы вертятся вокруг этой темы, и она подчиняет себе все остальное». Кстати, некрофилы могут долгое время скрываться, притворяясь обычными членами общества.

С господином Моховым ситуация несколько иная. Он сам признается в своей любви к смерти, а из его интервью можно узнать, что он, оказывается, регулярно проводит «больше ста дней «в поле» в окружении могил.

Из того же интервью можно узнать, что мать Мохова лежала на лечении в психиатрической клинике. Как известно, слабая психика во многом зависит от наследственности. Интерес Мохова к теме смерти действительно выглядит весьма своеобразным, а сходства его жизненного пути с биографиями вышепомянутых индивидуумов несколько пугает.

Генварская говорит о том, что психологические расстройства и влечения во многом схожи. Например, «у большинства педофилов есть семьи, взрослые дети». Не беремся ничего утверждать, но ведь любой, в том числе и Мохов, также вполне может успешно конспирироваться, выставляя напоказ семейную жизнь, а вот ночи проводить на кладбище.