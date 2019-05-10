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Политика В бывшем СССР Украина

Главный "декоммунизатор" Украины пригрозил мэру Харькова тюрьмой за возвращение проспекта Жукова

На Украине новый скандал, связанный с попыткой стереть из народной памяти подвиг Великой Победы. Накануне Дня Победы мэр Харькова Геннадий Кернес призвал жителей города поддержать петицию о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова, как он назывался до 2016 года, когда был переименован в рамках "декоммунизации".
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Кернес также призвал поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы в городе палатку по сбору помощи украинским боевикам.

"Я сделаю все зависящее от городской власти, чтобы воплотить предложенное в жизнь", - написал он в Facebook.

Петиция о возвращении прежнего названия всего за сутки набрала 5 тыс. подписей, необходимые для рассмотрения ее горсоветом.

После этого украинский Институт нацпамяти обратился к Кернесу, заявил глава института Владимир Вятрович. Он написал, что это желание противоречит принятому после переворота на Украине закону, а имя маршала Жукова находится под запретом.

Вятрович пригрозил Кернесу, что в случае возвращения прежнего названия его контора обратится в Генпрокуратуру о признании этих действий незаконными и привлечении виновных лиц к ответственности. Главный "декоммунизатор" бывшей советской республики заявил, что нарушение закона о "декоммунизации" представителем власти наказывается тюрьмой на срок от 5 до 10 лет.

В Facebook уже появилось заявление неонацистской организации "Світанок" ("Рассвет"), которое пообещало снести бюст маршалу Жукову в Харькове в случае возвращения названия проспекта. Вероятно, попытки харьковчан восстановить историческую справедливость закончатся ничем.

Отметим, что Петр Григоренко был диссидентом, основателем Украинской Хельсинкской группы.

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Главный "декоммунизатор" Украины пригрозил мэру Харькова тюрьмой за возвращение проспекта Жукова

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Теги: Украина, декоммунизация, переименование, Харьков



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