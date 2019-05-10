Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на сложности в обсуждении мирного договора с Японией

Глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно сообщил, что Россия продолжает оценивать японско-американские соглашения, на основе которых на территории Японии размещается вооружение и воинский контингент США, как один из ключевых факторов, влияющих на ход мирных переговоров между Россией и Японией, сообщает "Российская газета".

"Мы вновь обратили внимание на ряд действий Вашингтона, в том числе по размещению на японской территории элементов глобальной системы противоракетной обороны, наращиванию своего военного присутствия в регионе, и в целом действиями в сфере разоружения", - приводит слова политика издание. Лавров подчеркнул, что США рушат все имеющиеся договоренности и заявил, что Россия усматривает в этих действиях угрозу.

Таро Коно подчеркнул, что эта встреча с Сергеем Лавровым стала уже третьей по счету в 2019 г., и заявил, что задача по заключению мирного договора является крайне сложной. Также он сообщил, что между партнерами действует договоренность о неразглашении содержания переговоров.

Новая встреча глав МИД и глав министерств обороны пройдет в Токио, 30 мая.

Как сообщалось ранее, Токио продолжает настаивать на том, что его суверенитет распространяется на северные территории, то есть на южные Курильские острова. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в нижней палате парламента. По его словам, "изменений в этой позиции нет". "Северные территории - это наши исконные территории", - сказала японский премьер.

Абэ пояснил, что позиция Токио заключается в том, чтобы "определить принадлежность четырех островов" и на этой основе заключить мирный договор. По данным СМИ, японский премьер Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с нашей страной в том случае, если ему удастся получить гарантии передачи островов Шикотан и Хабомаи. В Москве подчеркивали, что Курилы являются российской территорией, и никто их не собирается кому-то отдавать.

Напомним также, что депутат Госдумы, председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов ранее предложил переименовать Курилы в Русские острова.