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Жители пылающего Зауралья игнорируют требования пожарной безопасности

Несмотря на действующие в регионе природные пожары, жители Курганской области игнорируют правила пожарной безопасности и требования особого противопожарного режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

Горожане продолжают сжигать сухой мусор, несмотря на сухую и ветреную погоду, которая установилась в регионе с майскими праздниками. При этом под рукой у нарушителей нет ни воды, ни первичных средств пожаротушения. В случае резкого порыва ветра горящий сухостой мгновенно разлетается, поджигая все на своем пути, - отмечают в ведомстве.

Только за 9 мая в Курганской области было составлено 17 протоколов об административных нарушениях. Пять протоколов - за сжигание сухой травы и мусора, 12 - за отсутствие очистки территории. Всего с начала пожароопасного сезона составлено более 300 протоколов.

"Свое безответственное поведение дачники объясняют по-разному. Кто-то утверждает, что не знал о том, что в городе действует особый противопожарный режим. Другие про режим знают, но оправдываются тем, что "в бочке и под присмотром вроде бы можно". Нет, никак нельзя, специалисты пожарного надзора на месте знакомят нарушителей с требованиями законодательства и выписывают штраф. Халатное отношение приводит не только к порче имущества, но и к страшным пожарам, которые за несколько часов могут уничтожить поселки и унести жизни людей", - сообщили в региональном МЧС.

В ведомстве напоминают, что особый противопожарный режим предусматривает полный запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора и сухостоя, а также проведение любых других работ с применением открытого огня. Правило действует в городах, лесах, в частном секторе, на дачных и садовых участках, в полях, на дорогах и предприятиях.

Добавим, что по состоянию на 10 мая, природные пожары не угрожают населенным пунктам Курганской области. Продолжается ликвидация действующих пожаров в Кетовском и Юргамышском районах. В 9.00 состоялся авиационный облет места пожара недалеко от Иковки. Подтверждено отсутствие опасности.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, жители зауральской деревни оказались под ударом огненной стихии — верховой пожар вплотную подошел к населенному пункту. Была организована эвакуация людей. После стало известно, что огонь отступил от Иковки.

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Жители пылающего Зауралья игнорируют требования пожарной безопасности

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Теги: природные пожары, Зауралье, пожарные, особый противопожарный режим, костры, дачники, запрет



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