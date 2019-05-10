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В Екатеринбурге с 15 мая вырастет стоимость проезда в метро

Стоимость проезда в екатеринбургской подземке подорожает до 32 рублей с 15 мая. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе метрополитена.

Решение о повышении стоимости проезда принято на основании постановления правительства Свердловской области. Само постановление было принято в конце апреля.

Также вырастет цена для пользователей Е-карты. Для пенсионеров и льготников цена электронного проездного билета на четыре вида транспорта, при тарифе не более 40 поездок в течение месяца составит 469 руб. Для студентов стоимость одной поездки с использованием электронного кошелька составит 28 руб 50 копеек, для школьников - 27 руб. 50 копеек. Для граждан - 32 руб. ровно. Проезд по электронным проездным билетам, пополненным до 15 мая будет осуществляться в рамках условий действия тарифов и до окончания их действия.

Напомним, по сведениям председателя Региональной энергетической комиссии (РЭК) Владимира Гришанова, в данный тариф заложена инвестиционная составляющая.

О том, что в Екатеринбурге могут поднять стоимость проезда в метрополитене, стало известно в январе этого года. Глава города Александр Высокинский заявлял, что ремонт состава и покупка новых вагонов совпадет с подорожанием проезда, чтобы "горожане сразу увидели, на что эти деньги идут".

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В Екатеринбурге с 15 мая вырастет стоимость проезда в метро

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Теги: метро, стоимость проезда, Е-карта



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