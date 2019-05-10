Виторган предложил заменить День Победы Днем тишины, чем возмутил россиян

Российский актер Максим Виторган раскритиковал празднование Дня Победы, передает корреспондент Накануне.RU.

На своей странице в Instagram актер отметил, что День Победы - для тех, кто эту победу одержал: выжил, выстрадал, вымучил, а также для тех, кто терял родных и близких.

"Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость. И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего. Для нас это День сочувствия, благодарности и памяти о том, что довелось пережить им. Наша обязанность - знать правду о них - самую горькую, самую нелицеприятную. Наша ответственность - не дать повториться. Я верю, что когда-нибудь это будет День тишины. Когда-нибудь мы станем взрослыми и память будет больше, чем желание детского утренника с плясками и танчиками", - написал на своей странице актер, сопроводив пост изображением красного мака - символа победа над фашизмом, принятого на Западе.

Вокруг высказывания разразился скандал. Пост возмутил пользователей соцсетей, и пусть сам актер закрыл комментарии к опубликованному посту, интернет-пользователи все же выразили свое мнение о высказывании в различных источниках. В частности, россияне отметили, что "Днем тишины" является дата 22 июня, и что переименование "Дня Победы" в "День тишины" является одним из шагов к отмене праздника как такового.

Также среди интернет-пользователей прозвучали мнения, что для ветеранов "День Победы", это именно праздник, а не "День тишины", и что потомки ветеранов могут и должны радоваться вместе с ними.

Нашлись среди россиян и те, кто поддержал мнение актера. Однако общее недовольство было столь велико, что Максиму Виторгану пришлось объяснять свои слова.

Актер сообщил, что "обомлел" когда увидел такое внимание в СМИ к своей персоне. Также он заявил, что его слова были вырваны из контектса, ради хлесткого заголовка.

"Это мерзость", - заявил актер. Он добавил, что "нечего праздновать" относится к сегодняшним россиянам и "имеет ввиду нашу вину перед нашими ветеранами". Виторган подчеркнул, что ему нравится акция Бессмертный полк и не нравится парад, все разновидности "можем повторить", готовность "прикладывать" День Победы ко всему подряд: спортивным результатам, политическим фигурам, не нравится, когда детей наряжают в форму, и когда фотографии в форме в этот день выкладывают его коллеги-актеры.

"Мне кажется пошлым и оскорбительным "спасибо деду за победу". Все это мне кажется совершенно не соответствующим самой сути этого дня. И еще кое-какие пояснения, если уж кому необходимо: 1. День тишины никакого отношения к игнорированию, замалчиванию или забвению не имеет. Еще раз по буквам: н-е-и-м-е-е-т! Это скорее ближе, например, к израильскому дню жертв холокоста. Когда вся страна буквально замирает. Останавливаются машины и люди на улицах. Останавливаются и вспоминают, и думают... чего и вам ас всем желаю: помнить и думать", - резюмировал актер.

Высказывание актера прокомментировали и другие известные личности. Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил, что Виторган использовал свое право на свободу мысли и слова, однако назвал неприемлемым желание актера навязать свое мнение другим.

"Он что, проявил себя как великий философ? Когда люди такого типа говорят, что не надо что-то праздновать, точнее, как я понимаю, призывают к другой форме празднования, ну хорошо. У него такая точка зрения, у народа другая точка зрения. Почему он считает себя вправе что-то кому-то навязывать? Вот, например, еврейский народ до сих пор отмечает бурными праздниками свои победы, которым очень много веков, и никого при этом не спрашивает, как им отмечать. Евреи трагедию холокоста отмечают одним образом, католики — другим", - высказался журналист.

Российский певец Лев Лещенко, комментируя слова Виторгана, пояснил, что сейчас существует много мнений относительно 9 мая и каждое из них имеет право существовать, а праздновать люди могут так, как хотят. Артист уверен, что нельзя ограничивать других в эмоциях, он в День Победы выступил как для обычных граждан, так и для ветеранов, поражаясь их радости. Деятель подчеркнул, что кто-то считает главной торжественную часть, а кому-то достаточно просто радоваться возможности жить под мирным небом, пишет Nation news.