Аэропорт "Шереметьево", в котором недавно сгорел самолет, вошел в десятку лучших аэропортов мира

Московский аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp, сообщает РБК.

При оценке аэропортов, учитывалась своевременность и качество обслуживания, а также возможность что-нибудь купить и поесть. Первый фактор влияет на 60% оценки, остальные - на 20% каждый. Исследование основано на собственных данных компании AirHelp, отзывах 40 тыс. пассажиров в 40 странах, и данных, которые предоставили несколько коммерческих поставщиков.

Лидером в списке аэропортов стал аэропорт Хамад в Катаре. Эту позицию он удерживает с 2015 г. На втором месте аэропорт в Токио, на третьем - в Афинах. Также опережает российскую воздушную гавань бразильский аэропорт Афонсу Пена, и Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы, расположенный в Польше.

Худшим аэропортом признана воздушная гавань Портела в Португалии.

Всего в рейтинге были 134 аэропорта. Помимо Шереметьево в него попали еще два российских аэропорта. Московская воздушная гавань Домодедово заняла 92 место, чуть ниже расположился аэропорт Кольцово - 94 место.

Также оценивались лучшие авиакомпании. Из 72 оцениваемых компаний в список попал только "Аэрофлот". Он занял 32 место в рейтинге.



Напомним, 5 мая при посадке в аэропорту Шереметьево произошла катастрофа самолета SSJ-100. Самолет "Аэрофлота" после попадания молнии и отказа части техники произвел жесткую посадку, после чего начался пожар. Погиб 41 человек, всего на борту находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа.

Основной версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100, по данным СМИ, является ошибка пилотов при посадке лайнера.