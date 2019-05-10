Пекин примет ответные меры из-за увеличения США ввозных пошлин на китайские товары

В министерстве коммерции Китайской Народной Республике объявили о введении ответных мер на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары, сообщает "Российская газета".

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"Мы выражаем глубокое сожаление в связи с повышением США пошлин с 10 до 25% на импорт китайской продукции на сумму в $200 млрд", - говорится в сообщении ведомства. Какие конкретно будут приняты ответные меры не уточняется, однако в министерстве также подчеркнули, что Пекин рассчитывает на то, что стороны смогут договориться, ведь именно сейчас в Вашингтоне проходит 11 раунд торговых переговоров США и КНР.

"Надеемся на то, что Китай и США продолжат совместную работу для решения существующих проблем, опираясь на принципы взаимопонимания и сотрудничества", - отметили в министерстве коммерции.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп накануне отдал распоряжение увеличить пошлины на китайские товары до 25%

отметим, что ранее эксперты Накануне.RU предрекали экономический кризис из-за торговой войны США с Китаем.