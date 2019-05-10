Министры Прикамья отчитали о доходах: самым богатым стал глава инспекции стройнадзора

Прикамские министры отчитались о доходах за 2018 год. Вице-премьер Михаил Сюткин уступил лидерство по доходам главе инспекции Госстройнадзора Прикамья Василию Билоусу, передает корреспондент Накануне.RU.

Доход Василия Билоуса в 2018 г. составил 7,6 млн руб. Годом ранее доход главы инспекции составлял 1,5 млн руб. Как следует из декларации, доход чиновника увеличился за счет продажи доли в квартире площадью 119 "квадратов".

В долевой собственности у Билоуса земельный участок площадью почти в 2 тыс. кв. м., а также жилой дом площадью 421,3 кв. м.

Доходы супруги Василия Билоуса составили 327,5 тыс. руб. Ей принадлежит треть квартиры площадью 118,4 "квадрата", квартира площадью 53,6 "квадратов", а также подземная автостоянка в общей долевой собственности 1/94.

Вторым по уровню доходов стал заместитель председателя краевого правительства Антон Клепиков. Он задекларировал доход в 6 млн руб. Клепикову принадлежит доля в квартире площадью 67 кв.м. в индивидуальной собственности у него квартира площадью 149 кв. м. Вице-премьер ездит на Mercedes-Benz GLE 400 Cupe. Его супруга за год заработала 637,5 тыс. руб.

Третье место у вице-премьера Ольги Антипиной. Ее доход составил 5 млн руб. В 2017 г. доход чиновницы составлял 4,9 млн руб. В долевой собственности с мужем она владеет квартирой площадью 82 "квадрата", земельным участком - 920 кв. м., жилым домом - 114 кв. м. В индивидуальной собственности у госслужащей находится квартира площадью 114,3 кв. м. Муж Ольги Антипиной получил доход в 828,5 тыс. руб. Ему также принадлежит земельный участок площадью 1015 "квадратов".

Вообще, доходы министров значительно снизились, по сравнению с 2017 г. Так, первый заместитель председателя правительства - министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин в 2018 г. получил доход в 4,4 млн руб. Напомним, что в 2017 г. его доход превысил 58 млн руб. (с учетом продажи недвижимого имущества). В собственности у министра одно машиноместо, при этом личного автомобиля у министра и его жены, согласно сведениям, опубликованным в декларации, нет. В пользовании у министра две квартиры площадью 134,7 и 128,8 кв. м. Доходы супруги Сюткина составили более 266 тыс. руб.

Доход министра промышленности края Алексея Чибисова в 2017 г. составил 5,1 млн руб., в 2018 г. - только 4,5 илн руб. Меньше стала и сумма в декларации главы минфина Елены Чугариной - с 5,1 млн руб. до 4,7 млн руб.

Существенно снизился доход и вице-премьера татьяны Абдуллиной - с 5,4 млн руб., до 4,2 млн руб. Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Николай Гончаров "потерял" 2 млн руб. Его доход в 2018 г. составил 3,6 млн руб. Доходы министра транспорта Николая Уханова не изменились и составили 3,8 млн руб.

Доходы министра природных ресурсов Дмитрия Килейко в 2018 г. составили 3,4 млн руб., в то время как в 2017 г. он декларировал 7,2 млн руб. Собственность чиновника пополнилась еще одним земельным участком площадью 2138 кв. м. Теперь ему принадлежат две квартиры 92,2 кв. м и 72,1 кв. м и три земельных участка.

Отчасти, снижение доходов министров связано с тем, что в 2017 г. некоторые из них приехали работать в Пермь из других регионов, прежде всего, из Москвы, где продавали свои активы, что в итоге и отражалось в декларациях.

Глава минэкономразвития Максим Колесников указал доход 3,6 млн руб. В 2017 г. министр отчитывался о заработке в сумме 5,7 млн руб. Ему по-прежнему принадлежат три квартиры и одно машино-место. Министр образования Раиса Кассина, доход которой в 2017 г. составлял 5,2 млн руб., указала в декларации 3,5 млн руб. Доходы руководителя аппарата Елены Лопаевой составили 4,5 млн руб., для сравнения - в 2017 г. была указана сумма в 4,8 млн руб. Самым богатым супругом у членов правительства по-прежнему является муж Елены Лопаевой – в 2018 году он получил доход в 41, 9 млн руб. против 24, 7 млн руб. в 2017 году. В прошлом году он продал Porsche Panamera, сохранив Mercedes-Benz S 560 4Matic.

Возросли доходы заместителя председателя правительства Антона Удальева с 3,3 млн до 4,1 млн руб., главы минсельхоза Александра Козюкова с 2,3 млн руб. до 2,8 млн руб., главы минзакупок Льва Гершанока с 2,7 млн руб. до 4 млн руб.

Исполняющий обязанности министра тарифного регулирования и энергетики Андрей Кокорев указал доход в 3,8 млн руб. Доход главы краевого минздрава Оксаны Мелеховой составил 2 млн руб.