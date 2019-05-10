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Политика Приволжский ФО Пермский край

Губернатор Пермского края "обеднел" практически на миллион

Губернатор Пермского края Максим Решетников отчитался о доходах за прошлый год. Как следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте краевого правительства, глава региона "обеднел" почти на 1 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU
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Так, годовой доход Максима Решетникова составил 7,6 млн руб. Отметим, что годом ранее он задекларировал 8,5 млн руб. - в 2017 г. такая сумма сложилась с учетом доходов, полученных за период службы в правительстве Москвы и с учетом оплаты за совмещение должностей губернатора Пермского края и председателя правительства Пермского края. В 2016 г., когда Максим Решетников занимал пост руководителя департамента экономической политики и развития, его доход составлял 5,7 млн руб.

Губернатору по-прежнему принадлежит легковой автомобиль Kia Cerato.

Он и его супруга владеют квартирой площадью 158 кв. м. Также главе региона принадлежит треть квартиры площадью 258 "квадратов".

В пользовании у Максима Решетникова есть дача площадью 279,2 "квадрата" и два машино-места.

Супруга губернатора задекларировала доход в 5,3 млн руб. В 2017 г. ее доходы были гораздо скромнее - 927,3 тыс. руб. По информации "Ъ", рост доходов жены главы региона связан с продажей двух машиномест в Москве. Деньги от продажи были использованы на покупку квартиры в Перми.

О покупке в ипотеку квартиры в Перми Максим Решетников сообщил в апреле прошлого года. Как сообщало Накануне.RU, это произошло на встрече с журналистами. Тогда глава региона опроверг слухи о возможном трудоустройстве в федеральном правительстве. и заявил, что намерен отработать полный срок своих полномочий.

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Губернатор Пермского края "обеднел" практически на миллион

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Теги: отчет о доходах, декларация за 2018 год, губернатор Пермского края, Максим Решетников



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