Первомай в Париже: сотни задержанных, десятки раненых и одна избитая журналистка из России

Первомайские демонстрации в Париже завершились погромами и задержаниями. Пострадали трое сотрудников полиции, одна журналистка из России и еще 25 участников манифестации. Столкновения продолжаются.

Известно, что в ход пошло "оружие пролетариата" - один из полицейских получил серьезную травму от попадания булыжника. Участники акции протеста ломами ломают дорожное покрытие и швыряют осколки асфальта и брусчатку в правоохранителей.

Журналистка РИА Новости Виктория Иванова пострадала в результате действий полиции. МИД России осудил атаку полицейского. "Несмотря на наличие специальной маркировки на одежде, позволяющей идентифицировать ее как работника СМИ, она подверглась атаке со стороны сил правопорядка. Считаем недопустимым применение насилия в отношении журналистов при осуществлении своих профессиональных обязанностей. Призываем французские власти провести тщательное расследование этого инцидента, а профильные правозащитные организации и НПО – держать этот вопрос на контроле. Со своей стороны продолжим внимательно отслеживать развитие ситуации", говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Задержанными за погромы и беспорядки числятся около 280 человек. Всего, по данным полиции, на первомайские демонстрации во Франции вышли 151 тыс. человек, из них 16 тыс. - в Париже. Профсоюзы считают эти цифры заниженными, указывая общую сумму в более 300 тыс. и 80 тыс. человек в столице.