01 Мая 2019
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Политика В России В бывшем СССР Украина

Путин упростил получение гражданства РФ для некоторых украинцев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины. Указ "Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", опубликован на сайте Кремля.
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В частности, такое право дано гражданам Украины, не имеющим гражданства (подданства) другого государства, а также лицам без гражданства, родившимся и постоянно проживавшим на территориях Республики Крым и г. Севастополя, выехавшим за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 года, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям.

Кроме того, гражданство РФ в упрощенном порядке могут получить граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.

Также под указ подпадают люди, имеющие свидетельство участника "Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно проживавшим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 апреля 2014 г. соответственно", а также их дети, супруги и родители.

Кроме того, в упрощенном порядке гражданство РФ может даваться иностранным гражданам и лицам без гражданства, "которые сами либо родственники по прямой восходящей линии, усыновители или супруги которых были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, а также их родственникам по прямой нисходящей линии, усыновленным (удочеренным) детям и супругам".

При этом среди документов, которые должны подать указанные категории граждан Украины и лица без гражданства для получения гражданства РФ значатся "документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих" и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.

Однако эти документы не представляются теми, кто имеет разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

В указе предусмотрено, что срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ и принятия по ним решений не должен превышать три месяца.

Указ вступил в силу сегодня.

Напомним, 24 апреля Путин упростил получение гражданства РФ для жителей ДНР и ЛНР.

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Путин упростил получение гражданства РФ для некоторых украинцев

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Теги: Владимир Путин, гражданство РФ, украинцы



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