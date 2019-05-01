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Политика За рубежом Москва

Лавров пригрозил Помпео "тяжелыми последствиями" за вмешательство в венесуэльский кризис

Госсекретарь США Майкл Помпео позвонил сегодня главе МИД России Сергею Лаврову, чтобы обсудить венесуэльский кризис и еще ряд вопросов. В официальном сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что Лавров предупредил Помпео о последствиях внешних воздействий, которые проводят в Венесуэле США.
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"С российской стороны было подчеркнуто, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного государства, угрозы в адрес его руководства – грубейшее нарушение международного права. Указано, что продолжение агрессивных шагов чревато самыми тяжелыми последствиями. Деструктивное внешнее воздействие, тем более силовое, не имеет ничего общего с демократическим процессом", - говорится в сообщении на сайте МИД.

Напомним, накануне лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провел очередную неудачную попытку госпереворота, которая была пресечена правительственными силами. В управлении кризисом наблюдатели винят США, которые в свою очередь заявили, что готовы оказать военную поддержку Гуайдо, если такое решение примет глава Штатов Дональд Трамп.

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Лавров пригрозил Помпео "тяжелыми последствиями" за вмешательство в венесуэльский кризис

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Теги: венесуэла, гуайдо, мадуро, помпео, лавров



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