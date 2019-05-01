Ассанджа приговорили к году заключения за нарушение условий выхода под залог

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж около года проведет в заключении по решению суда Лондона - такое решение озвучено после рассмотрения обстоятельств нарушения условий выхода под залог. Судья Дебора Тейлор отметила, что Ассандж обошелся налогоплательщикам в 16 млн евро.

Срок в 50 недель почти максимальный, какой Ассандж мог получить по обвинению в нарушении условий освобождения - 52 недели. Глава Wikileaks может освободиться досрочно - подать на УДО можно по истечении половины срока при хорошем поведении.

Ассандж в письменном виде принес извинения - письмо его адвокат передал судье, сообщает RT.

В Wikileaks усомнились в честности предстоящего слушания об экстрадиции Ассанжа, которое намечено на четверг, 2 мая."Приговор Джулиану Ассанжу столь же шокирующий, сколь и мстительный​​​. Мы серьёзно озабочены, получит ли он честное слушание об экстрадиции в Великобритании", — сообщил Twitter организации. Там также отмечают, что осужденный за убийство, не явившийся в суд, получил двое меньший срок заключения, чем Ассандж.