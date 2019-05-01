Ассанджа приговорили к году заключения за нарушение условий выхода под залог
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж около года проведет в заключении по решению суда Лондона - такое решение озвучено после рассмотрения обстоятельств нарушения условий выхода под залог. Судья Дебора Тейлор отметила, что Ассандж обошелся налогоплательщикам в 16 млн евро.
Срок в 50 недель почти максимальный, какой Ассандж мог получить по обвинению в нарушении условий освобождения - 52 недели. Глава Wikileaks может освободиться досрочно - подать на УДО можно по истечении половины срока при хорошем поведении.
Ассандж в письменном виде принес извинения - письмо его адвокат передал судье, сообщает RT.
В Wikileaks усомнились в честности предстоящего слушания об экстрадиции Ассанжа, которое намечено на четверг, 2 мая."Приговор Джулиану Ассанжу столь же шокирующий, сколь и мстительный. Мы серьёзно озабочены, получит ли он честное слушание об экстрадиции в Великобритании", — сообщил Twitter организации. Там также отмечают, что осужденный за убийство, не явившийся в суд, получил двое меньший срок заключения, чем Ассандж.
Julian Assange's sentence, for seeking and receiving asylum, is twice as much as the sentencing guidelines. The so-called speedboat killer, convicted of manslaughter, was only sentenced to six months for failing to appear in court.— WikiLeaks (@wikileaks) 1 мая 2019 г.
Напомним, австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж в больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
После серии скандалов и судов, 19 июня 2012 года Ассанж, находившийся под подпиской о невыезде, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил у руководства латиноамериканской страны политического убежища. Полиция сочла это нарушением условий домашнего ареста и сообщила, что в момент выхода из посольства он будет арестован. Арест произошел спустя почти семь лет - в апреле 2019 года. Власти Эквадора лишили Ассанджа гражданства, а сотрудники посольства впустили полицию.