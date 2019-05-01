01 Мая 2019
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Политика

Закон об устойчивом Рунете вступит в силу в ноябре

Президент Владимир Путин подписал сегодня поправки к закону "О связи", которые СМИ окрестили "законом об устойчивом Рунете". Поправки направлены на защитить устойчивости сети в России в случае угрозы его нормальному функционированию из-за рубежа. Поправки начинают действовать в ноябре.

Законопроект предусматривает, что при Роскомнадзоре будет создан центр мониторинга и управления сетью, который обеспечит доступность услуг связи в России при возникновении экстраординарных ситуаций, поясняет РИА Новости. Там будут координировать усилия операторов связи в непредвиденных случаях. Информацию госорганов и госпредприятий в интернете дополнительно защитят шифрованием. Внутренние сети, не имеющие выхода в интернет, не подпадают под действие проекта. Порядок установки, эксплуатации и модернизации в сетях связи технических средств будет утверждать правительство. Требования к работе точек обмена трафиком определит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по согласованию с ФСБ.

Поправки на 29 страницах опубликованы на портале правовой информации

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Закон об устойчивом Рунете вступит в силу в ноябре

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Теги: закон об устойчивом рунете, поправки, подписание



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