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Путин провел ряд кадровых замен в силовом блоке. В списке есть начальник главка в ХМАО

Ряд кадровых перестановок в силовом блоке провел президент России Владимир Путин. Постов лишились несколько высокопоставленных сотрудников органов правоохраны. Указ опубликован на портале правовой информации.

В частности, отставку получили глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко, руководитель МВД Ингушетии Дмитрий Кава, начальник полицейского главка Петербурга и Ленобласти Николай Роговой и еще несколько высокопоставленных силовиков.

Тем же указом назначен начальник УФСИН Омской области Константин Книс, глава ГУ МЧС по ХМАО Петр Кугуй, руководитель главка МЧС на Камчатке Игорь Михно и другие.

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Путин провел ряд кадровых замен в силовом блоке. В списке есть начальник главка в ХМАО

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Теги: указ, путин, силовики



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