Гуайдо снова призывает сторонников на улицы

Лидер Венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал сторонников не сдаваться.

"Сегодня мы продолжаем. Мы по-прежнему сильнее, чем когда-либо в Венесуэле", - написал он в своем Twitter.

Напомним, накануне объявленная Гуайдо "финальная фаза операции "Свобода" была подавлена силами правительства. Возглавляющий Венесуэлу Николас Мадуро поблагодарил своих сторонников за поддержку.

Добавим, что США не исключают военного вмешательства для урегулирования конфликта.