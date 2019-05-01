Тысячи рижан требуют отменить реформу о русских школах

В Риге сегодня прошла акция протеста запрету русских школ. В шествии приняли участие больше пяти тысяч человек.

Участники несли плакаты "Русские школы - наш выбор", "Нет ассимиляции!", "Рабы немы! Мы - не рабы!", "Русский язык - язык победы!" и скандировали: "Реформа - бред! Реформе - нет!"

Многочисленные ряды родителей на «Марше за русские школы и социальную справедливость» в Риге свидетельствуют о реальном отношении значительной части жителей Латвии к решению Конституционного суда о «легитимности» тотального перевода образования на латышский язык pic.twitter.com/MLfZPMdhvD — Посольство РФ в ЛР (@LV_RUSEMBAS) 1 мая 2019 г.

Напомним, русские школы в Латвии должны исчезнуть к 2021 году в соответствии с реформой, которую проводит минобрнауки страны. Русскоязычное население Латвии, составляющее около 40%, настроено резко отрицательно к проводимой реформе.На прошлой неделе Конституционный суд Латвии оставил реформу в силе.