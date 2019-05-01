01 Мая 2019
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Происшествия Санкт-Петербург

Более 60 человек задержаны в Петербурге на шествии оппозиции

Во время шествия оппозиции "Свободному Петербургу - свободные выборы" задержаны более 60 человек. Шествие было согласовано с администрацией города.
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Коммерсант сообщает, что полиция разгоняет третью колонну шествия. Первые две колонны, среди которых были члены партии "Единая Россия" и сторонники КПРФ, прошли по Невскому проспекту без инцидентов.

Марш объединенных демократов, которые идут третьей колонной, контролируется сотрудниками ОМОН. Во время шествия сотрудники правоохранительных органов выхватывали людей из движущейся колонны. Объединенные демократы должны были дойти до площади Ленина и провести там согласованное мероприятие.

Среди задержанных на демонстрации оказались журналист издания "Два стула" Олег Насонов и фотокорреспондент Георгий Марков. Максима Резника уже отпустили из автозака.

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Более 60 человек задержаны в Петербурге на шествии оппозиции

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Теги: шествие в петербурге, задержания



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