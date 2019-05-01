"В нашем городе живут активнутые, противные люди". Беглов поздравил петербуржцев

Врио губернатора северной столицы Александр Беглов оговорился, поздравляя петербуржцев с днем Весны и Труда.

"В нашем городе живут активнутые, противные люди!" - заявил глава города и сразу поправился - "активные, креативные, волевые люди".

На видеозаписи, которая сразу разлетелась по пабликам и соцсетям, слышны смех и реплики.

Добавим, что в Питере сегодня проходит согласованное шествие оппозиции "Свободному Петербургу - свободные выборы". По данным организаторов шествия, несколько активистов задержаны, возможно, за плакаты с фамилиями представителей власти.