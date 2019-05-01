01 Мая 2019
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Общество Свердловская область

"Мало где радуются приходу весны так, как на Урале". Куйвашев поздравил свердловчан с Первомаем

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в Первомайской демонстрации в Екатеринбурге. Глава региона поздравил участников шествия с днем Весны и Труда.

"Мало где радуются приходу весны так, как на Урале с его суровыми и долгими зимами. А труд для уральцев — не просто слово, это часть исторического кода, нашей идентичности. Праздник 1 мая объединяет людей разных возрастов, национальностей, взглядов. В этом празднике слились традиции разных эпох, сплавилась наша история. Поздравляю вас с Первомаем, с весной, с пробуждением после зимы. Благодарю вас за труд на благо Урала и России. Немного передохнём и снова возьмёмся за работу. Хорошего дня и удачных праздников!" - сказал губернатор.

В демонстрации приняли участие 25 тыс. человек.

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"Мало где радуются приходу весны так, как на Урале". Куйвашев поздравил свердловчан с Первомаем

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Теги: первомайская, демонстрация, екатеринбург



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