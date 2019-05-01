"Нам хана!" В Новосибирске прошла традиционная первомайская Монстрация

В Новосибирске прошла традиционная Монстрация - горожане прошли шествием неся плакаты с шуточными и абсурдными лозунгами, часто имеющими несколько смыслов. Заглавный транспарант процессии содержал информацию "Нам хана".

В шествии приняли участие около 1,2 тыс. человек. Участник в костюме динозавра держал плакат "Мы вымерли, потому что государство не просило нас рожать", отсылающий к знаменитому высказыванию екатеринбургской уже экс-чиновницы Ольги Глацких, которая заявила, что государство не просило родителей рожать детей.

Другие плакаты извещали "Клещ зловещ", "Через кризисы к климаксу", "Мы имеем право на кариес", "А может это все какой-то сказочный фейк", "Лечись оно все огнем" и т.д.

Монстрация - массовая художественная акция в форме демонстрации с лозунгами и транспарантами, которые участники используют как основное средство коммуникации со зрителями, друг с другом, как средство самовыражения, как художественную технику, при помощи которой они осмысляют окружающую действительность.

По большей части содержание транспарантов выглядит предельно абсурдизированным и аполитичным, однако они имеют многозначность. Это действо не по сценарию, дата известна заранее (1 мая каждого года), автор обозначает лишь место и точное время начала, остальное — это импровизация участников действа.

Первая Монстрация в Новосибирске состоялась в 2004 году и собрала около 80 человек, с тех пор проводится ежегодно. Об актуальности Монстрации свидетельствует не только рост числа участников, но и появление подобных и одноимённых акций в других городах России.

В этом году Монстрации прошли в городах Владивосток, Барнаул, Белгород, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Курск, Махачкала, Могилёв (Беларусь), Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пловдив (Болгария), Пенза, Пермь, Петрозаводск, Самара, Санкт-Петербург, Симферополь, Ставрополь, Тверь, Томск, Тула, Чебоксары, Хабаровск, Ярославль.