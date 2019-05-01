В "Автомобилист"? 40-летний хоккеист Павел Дацюк объявил, что уходит из СКА

01 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт Свердловская область Северо-Западный ФО В России

В "Автомобилист"? 40-летний хоккеист Павел Дацюк объявил, что уходит из СКА

Хоккеист Павел Дацюк объявил о своем уходе из СКА.
Читайте также:

Заявление об уходе 40-летний хоккеист опубликовал в своем Twitter. Спортсмен поблагодарил клуб, сотрудников, команду и болельщиков.

Дацюк уроженец Свердловска, российский хоккеист, центральный нападающий. Олимпийский чемпион 2018, чемпион мира 2012, двукратный обладатель Кубка Стэнли 2002, 2008, обладатель Кубка Гагарина 2017, чемпион России 2005, бронзовый призёр Олимпийских игр 2002. Заслуженный мастер спорта России. С 2001 по 2016 годы выступал за клуб НХЛ "Детройт Ред Уингз". Входит в число самых результативных российских хоккеистов НХЛ. В январе 2017 Дацюк был включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане в составе Олимпийских спортсменов из России стал олимпийским чемпионом и вошёл в "Тройной золотой клуб". Единственный хоккеист в мире, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина.

Почётный гражданин Екатеринбурга.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В "Автомобилист"? 40-летний хоккеист Павел Дацюк объявил, что уходит из СКА

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: павел дацюк, ска, хоккей



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5937

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети