В "Автомобилист"? 40-летний хоккеист Павел Дацюк объявил, что уходит из СКА

Хоккеист Павел Дацюк объявил о своем уходе из СКА.

Заявление об уходе 40-летний хоккеист опубликовал в своем Twitter. Спортсмен поблагодарил клуб, сотрудников, команду и болельщиков.

Дацюк уроженец Свердловска, российский хоккеист, центральный нападающий. Олимпийский чемпион 2018, чемпион мира 2012, двукратный обладатель Кубка Стэнли 2002, 2008, обладатель Кубка Гагарина 2017, чемпион России 2005, бронзовый призёр Олимпийских игр 2002. Заслуженный мастер спорта России. С 2001 по 2016 годы выступал за клуб НХЛ "Детройт Ред Уингз". Входит в число самых результативных российских хоккеистов НХЛ. В январе 2017 Дацюк был включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане в составе Олимпийских спортсменов из России стал олимпийским чемпионом и вошёл в "Тройной золотой клуб". Единственный хоккеист в мире, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина.

Почётный гражданин Екатеринбурга.