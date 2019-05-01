01 Мая 2019
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Политика За рубежом

Началась эра Рэйва. В Японии сменился император

В Японии сегодня началась 248-я по счету эра, эра Рэйва. Новый император Японии - Нарухито - взошёл на престол в качестве 126-го императора, сменив своего отца — императора Акихито, который 30 апреля 2019 года отрёкся от Хризантемового трона, завершив эру Хэйсэй.

"В связи с наследованием престола, глубоко восприняв путь, совершенный Его Величеством Почетным императором, а также накопив в сердце деяния предыдущих императоров, клянусь всегда думать о своем народе, быть с ним рядом и согласно Конституции служить символом государства Япония и японского народа. Я желаю счастья японскому народу и дальнейшего процветания Японии, а также мира всему миру", - сказал император Нарухито в своем обращении к нации.

Название новой эры выбирали с привлечением экспертов, представителей интеллектуальной элиты страны. Согласно официальному заявлению МИД страны, оно переводится как "прекрасная гармония".

 

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Началась эра Рэйва. В Японии сменился император

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Теги: император японии, эпоха рэйва



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