Президенты России и Финляндии поспорили по поводу санкций

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на пленарном заседании V Международного арктического форума "Арктика - территория диалога", который проходит в Санкт-Петербурге, поспорили по поводу санкций, об этом пишет РБК.

Как отметил глава Финляндии, Кремль сам во всем виноват. Ниинистё отметил, что санкции останутся, если позиция России не изменится. Владимир Путин в ответ отметил, что на форуме обсуждаются проблемы Арктики.

Российский лидер также добавил, что не хочет, чтобы из-за не принятых вовремя мер или преступного бездействия Арктика превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым превратился бы в пустыню.



"Будущее России не зависит от санкций, оно зависит только от нас", - подчеркнул Путин.