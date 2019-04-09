09 Апреля 2019
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Политика В России Санкт-Петербург

Президенты России и Финляндии поспорили по поводу санкций

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на пленарном заседании V Международного арктического форума "Арктика - территория диалога", который проходит в Санкт-Петербурге, поспорили по поводу санкций, об этом пишет РБК.

Как отметил глава Финляндии, Кремль сам во всем виноват. Ниинистё отметил, что санкции останутся, если позиция России не изменится. Владимир Путин в ответ отметил, что на форуме обсуждаются проблемы Арктики.

Российский лидер также добавил, что не хочет, чтобы из-за не принятых вовремя мер или преступного бездействия Арктика превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым превратился бы в пустыню.

"Будущее России не зависит от санкций, оно зависит только от нас", - подчеркнул Путин.

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Президенты России и Финляндии поспорили по поводу санкций

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Теги: Владимир Путин, Саули Ниинистё, Россия, Финляндия, санкции



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