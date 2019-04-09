Девочка получила серьезную травму головы в результате нарушения правил безопасности при эксплуатации аттракциона.

Ребенок выпал из каретки аттракциона "Троллей" после резкого торможения.

Инцидент произошел 1 апреля в парке развлечений "Zамания", сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

В курганском ТРЦ "ГиперСити" 6-летняя девочка получила травму, катаясь на аттракционе.

В недавно открывшемся в курганском ТРЦ парке развлечений травмировался ребенок





