В недавно открывшемся в курганском ТРЦ парке развлечений травмировался ребенок
В курганском ТРЦ "ГиперСити" 6-летняя девочка получила травму, катаясь на аттракционе.
Инцидент произошел 1 апреля в парке развлечений "Zамания", сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.
Ребенок выпал из каретки аттракциона "Троллей" после резкого торможения.
Девочка получила серьезную травму головы в результате нарушения правил безопасности при эксплуатации аттракциона.
По данному факту возбуждено уголовное дело.