Сторонники Порошенко митинговали у офиса Зеленского

Сторонники действующего украинского президента Петра Порошенко провели акцию у офиса его соперника во втором туре выборов Владимира Зеленского. Сбор объявил один из активистов, который призвал "выступить на улице против Зеленского".

Формальным поводом для протеста против Зеленского стало то, что он отказался от дебатов 14 апреля, как предлагал Порошенко, и назначил их на 19 апреля. На митинг собралось несколько сотен человек. Они скандировали: "Украине нужен порох, а не в носу порошок!", имея в виду якобы наркозависимость Зеленского, о которой недавно намекнул Порошенко. В офисе Зеленского заявили, что акция проплаченная.

На акции выяснилось, что она организована наспех. Но позже к ней примкнули сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, окончательно спутав все карты организаторам.

"Пороху - чемодан, вокзал, Россия!", "Порошенко - на нары!" - скандировали оппоненты Порошенко.

На акции появился плакат на английском языке: "Petya - must be in prison" ("Петя должен быть в тюрьме"), баннер "Порошенко - гарант кровавых денег". Возникла потасовка, которую прекратили полицейские, задержав двоих. Обе группы сторонников обвиняли оппонентов в предательстве Украины.

Акция продлилась недолго и завершилась безрезультатно.

Как сообщало Накануне.RU, Порошенко пошел на отчаянный шаг, разместив билборды с президентом России Владимиром Путиным и предложив выбирать 21 апреля между ним и Путиным.