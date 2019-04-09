09 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Сторонники Порошенко митинговали у офиса Зеленского

Сторонники действующего украинского президента Петра Порошенко провели акцию у офиса его соперника во втором туре выборов Владимира Зеленского. Сбор объявил один из активистов, который призвал "выступить на улице против Зеленского".
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Формальным поводом для протеста против Зеленского стало то, что он отказался от дебатов 14 апреля, как предлагал Порошенко, и назначил их на 19 апреля. На митинг собралось несколько сотен человек. Они скандировали: "Украине нужен порох, а не в носу порошок!", имея в виду якобы наркозависимость Зеленского, о которой недавно намекнул Порошенко. В офисе Зеленского заявили, что акция проплаченная.

На акции выяснилось, что она организована наспех. Но позже к ней примкнули сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, окончательно спутав все карты организаторам.

"Пороху - чемодан, вокзал, Россия!", "Порошенко - на нары!" - скандировали оппоненты Порошенко.

На акции появился плакат на английском языке: "Petya - must be in prison" ("Петя должен быть в тюрьме"), баннер "Порошенко - гарант кровавых денег". Возникла потасовка, которую прекратили полицейские, задержав двоих. Обе группы сторонников обвиняли оппонентов в предательстве Украины.

Акция продлилась недолго и завершилась безрезультатно.

Как сообщало Накануне.RU, Порошенко пошел на отчаянный шаг, разместив билборды с президентом России Владимиром Путиным и предложив выбирать 21 апреля между ним и Путиным.

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Сторонники Порошенко митинговали у офиса Зеленского

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский



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