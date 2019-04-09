09 Апреля 2019
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Ямал и "НОВАТЭК" договорились о дополнительном финансировании социальных проектов

Правительство Ямала и ПАО "НОВАТЭК" договорились о дополнительном финансировании социальных, образовательных и спортивных проектов в регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора округа.

Церемония подписания соответствующего соглашения состоялась на международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога", в ней приняли участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон. В 2019 году компания выделит средства на реализацию в регионе социальных, образовательных, спортивных и экологических проектов, а также на поддержку коренных народов Севера.

Дмитрий Артюхов, Леонид Михельсон(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Ямала

Так, "НОВАТЭК" в частности профинансирует организацию профильного обучения в классах компании в Салехарде, реализацию программы поддержки одарённых детей на базе средней школы №2 в Тарко-Сале, закупку высокотехнологичного учебного оборудования для школ округа, приобретение мебели, оснащение образовательных учреждений сенсорными комнатами и оборудованием для реабилитации детей. Также дополнительные средства будут направлены на создание корпоративного ресурсного учебного центра на базе колледжа в Тарко-Сале.

Также соглашением предусмотрено софинансирование программы поддержки коренных народов Севера.

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Ямал и "НОВАТЭК" договорились о дополнительном финансировании социальных проектов

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Теги: Дмитрий Артюхов, Леонид Михельсон, Новатэк, соглашение



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