В Подмосковье проверят информацию об утечке в Интернет базы данных пациентов "скорой помощи"

В Подмосковье проверяют информацию СМИ о появлении в Интернете базы данных пациентов "скорой помощи", сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Ранее пресса сообщила о появлении в открытом доступе в сети персональных данных пациентов "скорой" нескольких подмосковных городов (Мытищи, Дмитров, Долгопрудный, Королев и Балашиха).

"Из нее можно узнать имена, адреса и телефоны, а также о состоянии здоровья, обратившихся к врачам", - говорится в сообщении.