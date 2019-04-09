Официально: Иван Колесников назначен начальником СвЖД

Иван Колесников назначен новым руководителем Свердловской железной дороги. Нового начальника колективу представил глава правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров на совещании 9 апреля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе подразделения.

Колесников ранее занимал должность заместителя начальника дороги по экономике, финансам и корпоративной координации.

По словам главы РЖД, впервые в истории корпорации было принято решение назначить на эту должность экономиста.

Ранее источники Накануне.RU прогнозировали повышение Колесникова.

"Глубоко убежден, что для решения амбициозных задач, которые стоят перед коллективом Свердловской магистрали, важно уметь мотивировать людей на достижение глобальных целей, понимать принципы современного устройства экономики регионов, выстраивать партнерские отношения с органами власти, реализуя совместные значимые проекты. Поэтому принято решение впервые в истории ОАО "РЖД" назначить начальником дороги не движенца, не локомотивщика, а экономиста", - прокомментировал Белозеров.

Отмечается, что полномочия прежнего начальника СвЖД Алексея Миронова прекращены в связи с окончанием срока трудового контракта.