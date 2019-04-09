Следователи Югорска завели дело о халатности после обнаружения просроченного детского питания в помещениях больницы рядом с моргом

Следователи Югорска завели уголовное дело о халатности после обнаружения новой партии просроченного детского питания в больнице города, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по ХМАО-Югре.

По версии следствия, сотрудники Югорской городской больницы при формировании заказа и осуществлении закупки детского питания в 2018 году не учли детское питание, закупленное годом ранее. "В результате указанных действий детское питание, приобретенное в 2017 году, не было реализовано, и сроки его годности истекли", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее депутат гордумы Антон Пантин сообщил о найденном просроченном детском питании в морге. Выяснилось, что в здании, где находится морг, размещены, в том числе, склады. В одном из таких помещений и обнаружили детское питание с истекшим сроком годности.

В рамках расследования дела следователи проверят соблюдение работниками учреждения требований о порядке закупки, хранения и утилизации продуктов питания детей первых трех лет жизни.