09 Апреля 2019
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"Мы сможем решить эти задачи": глава ЯНАО прокомментировал поручение Путина повысить уровень жизни на севере

Выполнить поручение президента и вывести уровень жизни в российский Арктике на уровень не ниже среднероссийского Ямалу помогут инфраструктурные проекты. Об этом губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил на форуме "Арктика – территория диалога", передает корреспондент Накануне.RU.

"Очень много слов звучит про миллионы тонн сжиженного природного газа, миллионный объем грузов Северного морского пути, миллиарды кубометров добычи, но за этим всем стоят люди, живущие в Арктике. Более 2 млн человек, которые ежедневно своим трудом либо создают эти проекты, либо создают условия, чтобы эти проекты были", - отметил губернатор ЯНАО.

Ямал меняется, добавил Дмитрий Артюхов и рассказал о последних успехах в социально-экономическом развитии округа.

Губернатор упомянул открывшуюся в прошлом году школу в селе Гыда, от которого до ближайшего населенного пункта – шесть часов на вертолете.

"Вчера там не было ничего. Был старый ветхий поселок. В прошлом сентябре открылись двери новой школы. У детей, которые там учатся, будет другая судьба оттого, что они свои школьные годы проведут в комфортных условиях", - рассказал Дмитрий Артюхов.

школа в селе Гыда(2019)|Фото: Арктика - территория диалога

Кроме того, до недавних пор на Ямале не было собственной школы фигурного катания, а теперь дети получили возможность профессионально заниматься хоккеем или кататься на коньках.

Компании, которые занимаются разработкой месторождений на Ямале, имеют активную социальную позицию. Все свои проекты они реализуют в соответствии с высокими международными стандартами, заверил губернатор.

В этом году на плановую мощность вышел Собский рыбоводный завод, который будет зарыблять северные реки новым мальком, чтобы восстановить и нарастить популяцию ценных пород рыб.

Собский рыбоводный завод(2019)|Фото: Арктика - территория диалога

Не обделены вниманием и представители коренных малочисленных народов Севера.

"У компаний - большие программы по поддержке коренных народов, чтобы та уникальная культура, которая сохранилась на севере, развивалась", - напомнил Дмитрий Артюхов.

Отметим, что президент России Владимир Путин поручил вывести все арктические регионы по ключевым социально-экономическим показателям и качеству жизни людей на уровень не ниже среднероссийского. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии международного арктического форума.

Дмитрий Артюхов(2019)|Фото: forumarctica.ru

Губернатор ЯНАО выразил уверенность в том, что на Ямале поручение президента будет выполнено.

"Я не хочу сказать, что у нас все идеально, и проблем нет. Проблем много, но, очевидно, что благодаря таким проектам, как Ямал-СПГ, Арктик СПГ, мы эти задачи сможем решить", - прокомментировал Дмитрий Артюхов.

Глава арктического региона поблагодарил партнеров за отношение к северной земле и за то развитие, которое Ямал получает за счет совместных проектов с ними.

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"Мы сможем решить эти задачи": глава ЯНАО прокомментировал поручение Путина повысить уровень жизни на севере

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Теги: арктика, янао, ямал, инфраструктура, дмитрий артюхов, уровень жизни, владимир путин



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