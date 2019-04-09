В Санкт-Петербурге выявили подпольное казино

В Санкт-Петербурге выявили нелегальное казино в подвале жилого дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сотрудники экономической полиции и следователи обнаружили в подвале жилого дома на юго-востоке города почти 30 игровых аппаратов", - говорится в сообщении.

В момент появления полиции в заведении находилось несколько десятков клиентов.

Отмечается, что у каждого клиента были специальные карточки для входа в компьютерную систему, установленную в игровых автоматах. "По предварительным подсчетам, доход от незаконной игорной деятельности в месяц мог достигать миллиона рублей", - отметили в ведомстве.

В ходе операции были задержаны 39-летний мужчина и 31-летняя женщина, в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконной организации азартных игр. .