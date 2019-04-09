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Происшествия Курганская область

В Кургане сотрудник Ростехнадзора просил взятки у бизнесменов

Следователи СК и сотрудники ФСБ завершили расследование дела в отношении бывшего инспектора курганского отдела Ростехнадзора Дениса Семашко, который четыре раза брал взятки у бизнесменов.

Летом и осенью 2017 года в ходе проверок объектов, реконструируемых компанией "Транснефть-Урал", Семашко нашел нарушения и попросил за свое бездействие и несоставление административных протоколов передать ему взятки.

Выявлено 4 эпизода получения обвиняемым взяток в размерах от 50 до 80 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Семашко был с позором уволен из Ростехнадзора - в ходе следствия под тяжестью добытых доказательств он признал свою вину в совершении указанных преступлений. Сейчас его ждет суд.

Как ранее сообщало Накануне.RU, практически сразу после преступных действий Семашко в конце 2017 - начале 2018 года своей должности лишился начальник курганского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора Павел Москвин. Скандал с его участием произошел в декабре 2017 года - российский бизнес-омбудсмен Борис Титов, выступая в Екатеринбурге, сказал, что сегодняшняя система регулирования ЖКХ ставит под угрозу жизнеобеспечение жителей малых городов - показателен пример Курганской области, где бесконечные проверки местного управления Ростехнадзора могут привести к срыву отопительного сезона.

Тогда наружу выплыли факты фиктивных проверок Москвина, когда его специалисты за взятки гусями и за походы в баню ставили положительную оценку действиям районных властей в Курганской области. Об этом в декабре рассказывала глава села Альменево в Курганской области Светлана Рыжкова.

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В Кургане сотрудник Ростехнадзора просил взятки у бизнесменов

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Теги: Ростехнадзор, Курган, инспектор, взятка, ФСБ, СК



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