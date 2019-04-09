09 Апреля 2019
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Общество За рубежом

В Китае вице-губернатор получил тюремный срок за фальсификацию выборов

9 апреля народный суд средней ступени Пекина объявил приговор бывшему вице-губернатору провинции Ляонин Лю Цяну. Чиновник обвинялся в получении взяток и фальсификации итогов выборов. За коррупцию Лю Цяну было назначено 11 лет лишения свободы и штраф в размере 1,2 млн юаней. За вмешательство в выборы – 12 лет лишения свободы и штраф в 1,2 млн юаней. Также конфискуется и передаётся государству имущество чиновника-взяточника.
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С 2000 по 2017 гг. Лю Цян сделал карьеру от партийного секретаря и и.о. руководителя Фушуньского отделения нефтегазовой корпорации CNPC до заместителя главы народного правительства (губернатора) провинции Ляонин. За это время он с использованием служебного положения помогал заинтересованным лицам в решении предпринимательских вопросов, получив за это имущество на общую сумму в 10,63 млн долларов.

Кроме того, с 2011 по 2013 гг., находясь на посту вице-губернатора, Лю Цян, получая от людей ценности, осуществлял вмешательство в выборы, чем нарушил нормальный избирательный процесс.

Бывший вице-губернатор пров. Ляонин Лю Цян предстал перед судом(2019)|Фото: www.thepaper.cn

Суд счёл это отягчающим обстоятельством и обратил внимание на негативные социальные последствия произошедшего. Сообщается, что Лю Цян признал свою вину, сотрудничал со следствием и не стал обжаловать приговор.

Напомним, в России осенью прошлого года результаты выборов губернатора в Приморском крае были отменены из-за констатации многочисленных нарушений, однако наказания за это до сих пор никто не понёс.

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В Китае вице-губернатор получил тюремный срок за фальсификацию выборов

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Теги: Китай, ляонин, коррупция, лю Цян



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