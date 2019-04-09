09 Апреля 2019
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Общество Челябинская область

В Челябинске приостановлен аукцион по реставрации здания театра оперы и балета

В Челябинске УФАС приостановило аукцион по реставрации здания государственного театра оперы и балета имени Глинки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Начальная цена контракта составляет 64,3 млн рублей.

В ведомство поступила жалоба от ремонтно-реставрационной компании "Ампир". По мнению заявителя, в документации указаны строительные нормы и правила, которые в настоящий момент утратили силу. Кроме того, нет требования о том, что участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации.

В связи с этим заключение контракта приостановлено.

Заседание комиссии УФАС назначено на 11 апреля.

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В Челябинске приостановлен аукцион по реставрации здания театра оперы и балета

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Теги: театр оперы и балета, ШОС, ремонт фасадов, аукцион, УФАС,



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