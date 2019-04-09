В Челябинске приостановлен аукцион по реставрации здания театра оперы и балета

В Челябинске УФАС приостановило аукцион по реставрации здания государственного театра оперы и балета имени Глинки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Начальная цена контракта составляет 64,3 млн рублей.

В ведомство поступила жалоба от ремонтно-реставрационной компании "Ампир". По мнению заявителя, в документации указаны строительные нормы и правила, которые в настоящий момент утратили силу. Кроме того, нет требования о том, что участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации.

В связи с этим заключение контракта приостановлено.

Заседание комиссии УФАС назначено на 11 апреля.