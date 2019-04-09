Бывший глава СвЖД останется под домашним арестом

Суд продлил домашний арест теперь уже бывшему главе Свердловской железной дороги Алексею Миронову.

Напомним, что Миронова задержали в середине декабря прошлого года. Он подозревается в получении крупной взятки, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Изначально железнодорожника заключили под стражу, но в феврале вместо отбывания в СИЗО он был отправлен под домашний арест сроком до 12 апреля.

Сегодня суд рассматривал вопрос о дальнейшей мере пресечения. В результате принято решение, что Алексей Миронов останется под арестом до 12 июня.

Сам он, напомним, считает все случившееся провокацией. Сообщалось, что новым главой Свердловской железной дороги может стать первый заместитель начальника дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Иван Колесников. Официально нового директора должны были представить сегодня в здании Управления дороги.