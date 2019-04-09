09 Апреля 2019
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Жители поселка Куйбышевский в Перми девятый год пытаются добиться проведения газа к своим домам

Жители 34 домов в поселке Куйбышевский в Перми с 2012 года пытаются добиться проведения газа к своим домам, сообщает местный портал "PROгород"

Из-за отсутствия газа отапливать дома жителям поселка приходится дровами и использовать газовые баллоны для готовки. С просьбами оказать помощь в проведении газа люди обращались в различные инстанции: к властям города, края, депутатам Госдумы. Однако получить четкий ответ, когда в домах появится газ, местные жители так и не смогли.

"Газораспределительная станция совсем недалеко. В 200 метрах от нас гипермаркет "Семья", у которого есть газ. А наши 34 дома, как нам говорят, подключать коммерчески не выгодно. Хотя, казалось бы, это бюджетные деньги, почему они говорят о выгоде? Нам поставили условие: если получат с каждого дома по 200 тысяч рублей, тогда и проведут газ", - приводит издание слова местной жительницы Ольги.

Как пояснили Накануне.RU в департаменте ЖКХ администрации Перми, для строительства газораспределительных сетей в Куйбышевском необходимо провести комплекс мероприятий, включающих корректировку проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, разработку проекта планировки и межевания территории. По предварительным подсчетам, стоимость строительства газопровода в Куйбышевском составляет 15 млн руб.

"В 2019-2021 годах газификация микрорайонов индивидуальной застройки в Перми осуществляется в соответствии с муниципальной программой "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 794. На ближайшие три года департамент ЖКХ организовал и ведет плановую работу по вводу в эксплуатацию и пуску газа в 11 газопроводов, где ранее работы были приостановлены. Жители Куйбышевского имеют право получить тех.условия в АО "Газпром Газораспределение Пермь", - пояснили в ведомстве.

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Жители поселка Куйбышевский в Перми девятый год пытаются добиться проведения газа к своим домам

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Теги: газ, Куйбышевский, газопровод, газификация



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