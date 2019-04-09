09 Апреля 2019
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КС признал законным повышение пенсионного возраста

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Общество В России

Путин поручил вывести жизнь в российский Арктике на уровень не ниже среднероссийского

Стратегия развития российской Арктики должна помочь вывести все арктические регионы по ключевым социально-экономическим показателям и качеству жизни людей на уровень не ниже среднероссийского. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии международного арктического форума, передает корреспондент Накануне.RU.
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Стратегию развития российской Арктики до 2035 г. Правительство планирует принять в этом году, сказал президент. Она включает в себя инвестпланы инфраструктурных компаний, проекты развития территорий.

"По ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей все арктические регионы необходимо вывести на уровень не ниже среднероссийского. Обращаю внимание: именно такая задача должна быть не только чётко обозначена в новой стратегии развития Арктики, но и служить ориентиром для работы всех федеральных ведомств и региональных властей России", - сказал в своем выступлении президент.

Он добавил, что необходимо учесть специфику проблем коренных малочисленных народов.

Напомним, что жители северных территорий в период рассмотрения инициативы о повышении пенсионного возраста пытались добиться сохранения прежних правил выхода на пенсию для регионов со сложными климатическими условиями. Союз городов Заполярья и Крайнего Севера в своем обращении приводил данные о низком уровне жизни в ряде субъектов. Тем не менее, исключение было сделано лишь для представителей КМН.

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Путин поручил вывести жизнь в российский Арктике на уровень не ниже среднероссийского

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Теги: Владимир Путин, Арктический форум



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