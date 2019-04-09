Путин поручил вывести жизнь в российский Арктике на уровень не ниже среднероссийского

Стратегия развития российской Арктики должна помочь вывести все арктические регионы по ключевым социально-экономическим показателям и качеству жизни людей на уровень не ниже среднероссийского. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии международного арктического форума, передает корреспондент Накануне.RU.

Стратегию развития российской Арктики до 2035 г. Правительство планирует принять в этом году, сказал президент. Она включает в себя инвестпланы инфраструктурных компаний, проекты развития территорий.

"По ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей все арктические регионы необходимо вывести на уровень не ниже среднероссийского. Обращаю внимание: именно такая задача должна быть не только чётко обозначена в новой стратегии развития Арктики, но и служить ориентиром для работы всех федеральных ведомств и региональных властей России", - сказал в своем выступлении президент.

Он добавил, что необходимо учесть специфику проблем коренных малочисленных народов.

Напомним, что жители северных территорий в период рассмотрения инициативы о повышении пенсионного возраста пытались добиться сохранения прежних правил выхода на пенсию для регионов со сложными климатическими условиями. Союз городов Заполярья и Крайнего Севера в своем обращении приводил данные о низком уровне жизни в ряде субъектов. Тем не менее, исключение было сделано лишь для представителей КМН.