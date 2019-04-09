Спикер Совета Федерации стала первым полным кавалером высшего ордена РПЦ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко стала первым полным кавалером высшего ордена РПЦ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе верхней палаты парламента.

Патриарх Кирилл вручил ей орден святой равноапостольной княгини Ольги.

Отмечается, что спикер Совфеда удостоена награды за "вклад в развитие церковно-государственных отношений".

Напомним, 8 апреля в Петербурге состоялся торжественный вечер в честь 70-летнего юбилея Валентины Матвиенко. С 70-летием председателя Совета Федерации поздравили полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, врио губернатора Северной столицы Александр Беглов, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и другие.