"Решающий выбор": Порошенко развесил билборды с Путиным

На Украине появились билборды, на которых изображены противостоящие друг другу действующий президент страны Петр Порошенко и президент России Владимир Путин. На них написано: "21 апреля. Решающий выбор". Выпущены такие же газеты. Фактически Порошенко призвал жителей страны выбирать между собою и Путиным.

На это обратил внимание основатель общественной исследовательской платформы Quantum Future Lab Денис Семенов на своей странице в Facebook. Он отмечает, что, по закону Украины о рекламе, изображение человека в газете не может появиться без письменного согласия этого человека, а Путин вряд ли давал Порошенко такое согласие.

"Я уже не говорю о том, что это введение избирателя в заблуждение по поводу того, кто является кандидатами в президенты, вышедшими во второй тур", - написал Семенов.

Участник первого тура президентских выборов Анатолий Гриценко заявил в Facebook, что Порошенко просто "раскалывает страну пополам".

"Это делает действующий гарант - гарант целостности и единства Украины?! Также это прямое и безосновательное оскорбление и пренебрежение в адрес 85% людей, которые в первом туре отдали голоса за других кандидатов... Выборы выборами, но не должность важна и не любой ценой - страна и ее будущее должны быть на первом месте. Порошенко этого не понял и уже не поймет. И даже эта, позорная и разрушительна для страны реклама ему уже не поможет", - написал Гриценко.

Сам Порошенко накануне в эфире канала ICTV заявил, что только он может вести переговоры с Путиным (хотя президент России давно с ним не общается), а не его соперник Владимир Зеленский, у которого нет опыта.

"Может быть, он [Зеленский] искренне хочет хотя бы задекларировать, чтобы страна двигалась в ЕС и НАТО. Но деклараций недостаточно! Когда именно в этой сфере президент некомпетентен, не имеет опыта чрезвычайно сложных переговоров, если он самостоятельно пытается поехать и говорить с Путиным - с чем он оттуда вернется?" - сказал Порошенко в программе "Свобода слова".

Отметим, что дилемма "или я, или Путин" стала лейтмотивом избирательной кампании Порошенко с самого ее начала. Перед первым туром выборов он прямо заявил, что его единственный оппонент - Путин.

Соцсети вовсю обсуждают отчаянный ход Порошенко. Телеведущая Наталья Влащенко подметила, что новыми билбордами Порошенко не добавит, а только снизит свой рейтинг.

"Скажите, кто, кроме ставленника Путина, может во время войны в Донбассе и после аннексии Крыма завесить Украину бордами с лицом Путина?" - пишет то ли в шутку, то ли всерьез политолог Дмитрий Корнейчук.

"Гаденькая предвыборная кампания с Путиным на борде – это тотальная демонстрация ограниченности окружения Порошенко. А ведь выводы были совершенно простые. За Зеленского в первом туре проголосовала молодежь, которой Порошенко ничего, кроме окопов, не предлагает... Нет. Либо он, либо Путин нападет", - написал в Facebook предприниматель Евгений Найштетик.

Напомним, после провокации в Керченском проливе, когда Порошенко пытался позвонить Путину, российский лидер сообщил, почему не хочет с ним разговаривать.

"Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", - сказал Путин.

Однако этого хочет Порошенко, сделавший Путина ее участником. Поможет ли это ему, покажет второй тур, который состоится 21 апреля.