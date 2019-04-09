09 Апреля 2019
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"Двигаемся достаточно уверенно": СШХ-2 собираются построить без бюджетных вложений

В ближайшее время участники проекта по строительству Северного широтного хода-2 (СШХ-2) – "Газпром", "Новатек", РЖД и правительство Ямала - подпишут соглашение о намерениях. Затем необходимо будет заказать танкеры и заключить концессионное соглашение. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов назвал СШХ-2 ключевым проектом и рассказал о ходе его реализации на международном форуме "Арктика – территория диалога", передает корреспондент Накануне.RU.

"Это наш исторический шанс, чтобы в 170 км от порта Сабетта, главного сейчас центра развития Арктики, где будет формироваться порядка 70% той искомой цифры в 80 млн тонн (объем грузовой базы Северного морского пути, - прим. Накануне.RU) по указу президента, прошла железная дорога", - заявил Дмитрий Артюхов.

Сегодня железная дорога заканчивается на Бованенковском месторождении, напомнил губернатор.

"Я считаю, наша задача – привести железную дорогу в порт. Это будет центральный порт российский Арктики с самыми разными возможностями", - добавил глава арктического региона.

Власти Ямала уже подготовили проектно-сметную документацию на проект СШХ-2, теперь предстоит разработать проект развития порта Сабетта, предполагающий появление транспортной инфраструктуры, рассказал Артюхов.

"В ближайшее время все ключевые участники проекта - "Газпром", "Новатек", РЖД и правительство Ямала – должны подписать соглашение о намерениях. Это базовый документ, который станет отправной точкой и позволит двигаться дальше. Следующий момент – пора уже думать о будущем флоте, потому что 8 млн тонн потребуют как минимум четыре новых судна танкерного плана для вывоза стабильного газового конденсата из Сабетты. Это дополнительный заказ для наших судостроителей", - подчеркнул губернатор ЯНАО.

Северный широтный ход-2, СШХ-2, Арктика(2019)|Фото: forumarctica.ru

Затем необходимо будет заключить концессионное соглашение, "обязывающее, чтобы все стороны четко знали, что груз появится в срок, железная дорога появится в срок, порт будет достроен в срок, и флот будет в срок".

"Тогда мы чисто на экономических принципах, без бюджетного финансирования сможем успешно этот проект реализовать", - заверил Дмитрий Артюхов.

Проект даст ближайший выход на экспорт и экономию будущего освоения всей центральной Арктики.

"Существующими проектами задачи не ограничиваются, у нас вперед северный Тамбей – огромные триллионные месторождения. Чем ближе мы к ним подойдем железной дорогой, тем надежней и быстрее будет вовлечение новых запасов", - сказал губернатор.

По словам Дмитрия Артюхова, правительство Ямала уверенно продвигается в подготовке к реализации проекта СШХ-2.

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"Двигаемся достаточно уверенно": СШХ-2 собираются построить без бюджетных вложений

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Теги: арктика, янао, ямал, инфраструктура, дмитрий артюхов, северный широтный ход-2, сшх-2



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