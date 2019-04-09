09 Апреля 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В Нижневартовске ожидают спокойного прохождения половодья

В этом году уровень воды в реках Югры ожидается близким к норме. Такой прогноз сделан специалистами филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Готовность к половодью в Нижневартовске обсудили на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Заместитель директора управления по делам ГО и ЧС Нижневартовска, заместитель постоянной эвакуационной комиссии города Андрей Механошин сообщил, что предпосылки к формированию экстремально высоких уровней воды отсутствуют. Выход воды на пойму возможен на отдельных участках Оби.

Андрей Механошин подчеркнул, что в ведомстве следят за ситуацией в верховьях реки Обь.

"В Алтайском крае первую волну паводка ожидают значительно раньше, чем обычно, – в апреле. Это связано с резким потеплением. Уже выявлено более 25 затороопасных участков, на которых проводятся ледовзрывные работы", – добавил он.

Ожидается, что высший уровень весеннего половодья в границах Нижневартовска составит 870-950 сантиметров. В прошлом году максимальная цифра достигла 945 сантиметров. Частично были подтоплены садово-огороднические товарищества. Спасатели оказали необходимую помощь 22 семьям.

В этом году при достижении максимального уровня воды все службы перейдут на усиленный режим работы. Для проведения аварийно-спасательных работ будут задействованы 352 человека личного состава, 277 единиц спецтехники и 14 плавсредств.

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В Нижневартовске ожидают спокойного прохождения половодья

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Теги: половодье, Обь, Нижневартовск, паводок 2019



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