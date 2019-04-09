Футболист Дмитрий Тарасов призвал болельщиков идти на митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов (32) призвал фанатов футбола прийти на митинг в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые находятся под следствием по ст. 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), 116 ("Побои") и 213 ("Хулиганство") УК РФ.

Вот что Тарасов написал на своей странице в Instagram: "Я обращаюсь ко всем болельщикам футбольных клубов России! Для нас с вами футбол это жизнь. В спорте нет врагов, есть соперники. У наших российских игроков сейчас трудное время и я прошу вас не оставаться в стороне, не делать акцент на фанатские цвета и не вступаться за футболистов Зенита. Я прошу вас встать за российских игроков и на один день объединиться. Ребят хотят за драку посадить на три года, но, вы то как фанаты понимаете , что мы все с вами за драки , давным давно бы уже сидели. Ребята понесли наказание, все что происходит сейчас , это уже беспредел. И если мы не отстоим наши права сейчас, то в дальнейшем на их месте сможет оказаться каждый из нас. Так что, вы за российский футбол и за правду ??? Тогда приходите в ГайдПарк Сокольники 13 апреля 2019 года в 19:00. Не оставайтесь в стороне!" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

В комментариях, впрочем, пользователи не спешат "отстаивать права" Кокорина и Мамаева: "И что, что они игроки? Им всё позволено? Нет, пусть посидят и подумают над своим поведением!", "Закон для всех один, вот пусть и отвечают по закону за содеянное!", "Двойные стандарты. Дмитрий, а если бы вам по голове стулом съездили или маме вашей?", "Драку? удар стулом в голову это драка?".