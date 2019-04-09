09 Апреля 2019
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Экономика Центральный ФО В России За рубежом Москва

Центробанк зафиксировал рекордное уменьшение иностранных инвестиций в российские компании

В 2018 году инвестиции в российские компании из-за рубежа уменьшились на 6,5 млрд долларов. Такие данные приводятся в статистике Центрального банка РФ.
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Отмечается, что это стало максимальным годовым оттоком с 1997 года - рекорд зафиксирован за все время подобных наблюдений. По данным ЦБ, в минувшем году иностранные инвесторы изъяли вложения на 22,4 млрд долларов.

При этом новые инвестиции составили только 15,9 млрд (в два раза меньше средних значений за последнее 10-летие). Для сравнения, в 2016 году приток иностранных вложений составил 18,2 млрд долларов, в 2017-м - 9,7 млрд, пишет Infox.ru.

Ранее сообщалось, что золотовалютные резервы России выросли до максимума за пять лет и составили 487,8 млрд долларов.

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Центробанк зафиксировал рекордное уменьшение иностранных инвестиций в российские компании

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Теги: инвестиции, компании, Центробанк



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