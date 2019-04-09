Фейк-закон? "Единая Россия" опровергает введение налога на вёсельные лодки

В "Единой России" заявили, что принятый ею закон не приведет к взиманию налога на вёсельные лодки. С разъяснениями выступил председатель бюджетного комитета Андрей Макаров.

"Якобы мы… приняли налогообложение весельных лодок и маломощных моторных лодок. Я хотел бы сообщить, что эта информация не соответствует действительности, эти лодки не подлежат налогообложению", - заявил Андрей Макаров, его цитирует "Регнум".

Вместе с тем, другие депутаты Госдумы, в частности из фракции ЛДПР, убеждены, что это так.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Налоговом кодексе было прямо сказано, что лодки вёсельные и плавсредства с мотором, мощность которых составляет менее 5 лошадиных сил, налогом облагаться не должны. Однако 2 апреля 2019 г. в Госдуме в третьем чтении была принята правительственная поправка в Налоговый кодекс, согласно которой вёсельные и моторные наводные транспортные средства с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил больше не являются исключением и должны облагаться налогом, как и все остальные транспортные средства.