В Кургане протекает отремонтированная по программе капремонта крыша. Чиновники оказались бессильны

09 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Курганская область

В Кургане протекает отремонтированная по программе капремонта крыша. Чиновники оказались бессильны

В Кургане руководство строительной фирмы "Аруна" "скрывается" от общественности, чиновников и жильцов дома №20 на улице Ленина, где работники этой организации делали капитальный ремонт крыши, об этом Накануне.RU сообщили в региональном штабе ОНФ.

"Фронтовики" отметили, что была организована встреча - на нее пригласили представителей Фонда капремонта региона, технического директора проектной организации и представителей "Аруны". Все вместе сообща они должны были понять причины, по которым после сильных снегопадов квартиры четвертого этажа дома залило талыми водами.

"Представители "Аруны" на встречу без объяснения причин не пришли", - отметили в ОНФ.

Крышу ремонтировали три года назад, однако строители "Аруны" настолько плохо сделали работу, что водостоки по всему периметру были увешаны сосульками, а профнастил протекал, заливая потолки в квартирах.

крыша, Ленина(2019)|Фото:ОНФ Курганской области

Офис компании "Аруна" находится в Кургане по адресу ул. Омская, 72А, также магазин фирмы есть и в Куртамыше. Компания занимается торговлей строительными и отделочными материалами, гендиректор по данным единой базы налогоплательщиков - некто Виера Рацова.

крыша, Ленина(2019)|Фото:ОНФ Курганской области

В ОНФ отметили, что в протечке виноват не только подрядчик, но и сотрудники строительного контроля, которые должны были принять работы и выявить возможные нарушения.

"Ремонт выполнен с серьезными многочисленными нарушениями строительных норм и проектной документации", - отметил член регионального штаба ОНФ Владимир Иванов.

крыша, Ленина, дом, сосульки(2019)|Фото:ОНФ Курганской области

Сейчас объявлен аукцион на выполнение работ по устранению всех недостатков, допущенных при ремонте многострадальной крыши. На эти цели будет выделено более 780 тыс. руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Кургане протекает отремонтированная по программе капремонта крыша. Чиновники оказались бессильны

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ОНФ, Ленина, Аруна, Курган, крыша, капремонт, протечка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 447

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети