В Кургане протекает отремонтированная по программе капремонта крыша. Чиновники оказались бессильны

В Кургане руководство строительной фирмы "Аруна" "скрывается" от общественности, чиновников и жильцов дома №20 на улице Ленина, где работники этой организации делали капитальный ремонт крыши, об этом Накануне.RU сообщили в региональном штабе ОНФ.

"Фронтовики" отметили, что была организована встреча - на нее пригласили представителей Фонда капремонта региона, технического директора проектной организации и представителей "Аруны". Все вместе сообща они должны были понять причины, по которым после сильных снегопадов квартиры четвертого этажа дома залило талыми водами.

"Представители "Аруны" на встречу без объяснения причин не пришли", - отметили в ОНФ.

Крышу ремонтировали три года назад, однако строители "Аруны" настолько плохо сделали работу, что водостоки по всему периметру были увешаны сосульками, а профнастил протекал, заливая потолки в квартирах.

Офис компании "Аруна" находится в Кургане по адресу ул. Омская, 72А, также магазин фирмы есть и в Куртамыше. Компания занимается торговлей строительными и отделочными материалами, гендиректор по данным единой базы налогоплательщиков - некто Виера Рацова.

В ОНФ отметили, что в протечке виноват не только подрядчик, но и сотрудники строительного контроля, которые должны были принять работы и выявить возможные нарушения.

"Ремонт выполнен с серьезными многочисленными нарушениями строительных норм и проектной документации", - отметил член регионального штаба ОНФ Владимир Иванов.

Сейчас объявлен аукцион на выполнение работ по устранению всех недостатков, допущенных при ремонте многострадальной крыши. На эти цели будет выделено более 780 тыс. руб.