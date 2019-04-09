"Свистит башня…" Конфликт думы Екатеринбурга и городской полиции приобрел официальный характер

Комиссия по этике думы Екатеринбурга не сочла пренебрежительными высказывания коллег-депутатов в отношении городских полицейских.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, этой информацией сегодня поделился с народными избранниками депутат Константин Киселёв, озвучивая итоги закрытого заседания комиссии по этике, членом которой он является.

Ранее к спикеру думы Екатеринбурга Игорю Володину пришло официальное обращение из городского УМВД с жалобой на депутатов Александра Колесникова, Константина Киселёва и Романа Ступникова, которые (цитата):

"...Во время выступления начальника УМВД России по г.Екатеринбургу полковника полиции Сергея Кулагина активно перебивали Сергея Леонидовича, в пренебрежительном тоне неоднократно допускали не основанные на фактах высказывания в адрес сотрудников полиции Екатеринбурга, вели себя крайне некорректно. Кроме того, высказывались неэтично по отношению гражданам, чьи интересы, на минуточку, они защищают: "свистит башня", "психически больная". Поэтому было принято решение подготовить официальное письмо на имя председателя городской думы с просьбой провести с депутатами профилактическую беседу на комиссии по этике".

Поясним, что речь идёт о февральском заседании этого года, на котором Кулагин отчитывался перед думой о работе городской полиции. Депутаты, обсуждая выступление главы УМВД, подвергли его серьезной критике. Например, Колесников тогда заявил о плохой работе участковых, потребовал закрыть овощебазу №4 и заявил, что силовики идут на поводу у общественных предрассудков, "бросаясь на борьбу с педофилами". А эпитеты "свистит башня", "психически больная" Колесников употребил в отношении своей неуравновешенной соседки.

Однако, по словам Киселева, после рассмотрения обращения Кулагина, комиссия по этике пришла к выводу, что нарушений со стороны депутатов не было. Интересно, что дума решила не публиковать официальное постановление комиссии.